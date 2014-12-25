Перед судом предстанет мотоциклист, пассажир которого погиб в ДТП на Петербургском шоссе

Байк опрокинулся из-за большой скорости, задел автобус и въехал в автомобиль Kia.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего петербуржца. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщили 18 июля в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года нетрезвый обвиняемый управлял мотоциклом Honda CBR 1100 XX. На Петербургском шоссе байк опрокинулся из-за большой скорости, задел автобус и въехал в автомобиль Kia. В результате аварии 47-летний пассажир получил телесные повреждения и погиб в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга