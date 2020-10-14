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В СК РФ заинтересовались ДТП с электросамокатом у станции метро "Проспект Просвещения"
Сегодня, 14:54
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В СК РФ заинтересовались ДТП с электросамокатом у станции метро "Проспект Просвещения"

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Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.

В центральный аппарат СК РФ доложат о расследовании обстоятельств травмирования женщины в результате наезда электросамоката в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 17 июля. 

По предварительным данным, неизвестный водитель транспортного средства сбил местную жительницу возле станции метро "Проспект Просвещения" и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. представить доклад о результатах расследования уголовного дела. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: школьник на велосипеде попал в ДТП с автобусом в Петергофе. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: дтп, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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