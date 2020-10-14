В СК РФ заинтересовались ДТП с электросамокатом у станции метро "Проспект Просвещения"

Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.

В центральный аппарат СК РФ доложат о расследовании обстоятельств травмирования женщины в результате наезда электросамоката в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 17 июля.

По предварительным данным, неизвестный водитель транспортного средства сбил местную жительницу возле станции метро "Проспект Просвещения" и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. представить доклад о результатах расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ