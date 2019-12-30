На Шлиссельбургском проспекте пешеход попал под колеса автомобиля

По факту происшествия проводится проверка.

Утром во вторник, 7 ноября, в Невском районе Петербурга сбили человека на дороге. По данным отдела пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, в восьмом часу утра у дома №6 по Шлиссельбургскому проспекту автомобиль с 37-летним мужчиной за рулем сбил пешехода. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

В результате сорокалетнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за фестиваля "Рождественская звезда".

Фото: pxhere.com