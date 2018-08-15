Его передали врачам в Абакане.

Турист из Подмосковья спасен в горах Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, группа из шести человек зарегистрировала свой маршрут. На четвертый день похода мужчина повредил колено. Ему не помогло самолечение, и туристы обратились за помощью к МЧС. Специалисты ведомства на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавшего. Его передали врачам в Абакане.

Ранее мы сообщали, что пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей.

Видео: МЧС России