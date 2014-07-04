К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 14 июля. Поступило сообщение о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". В Новороссийске введен режим ЧС.

К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Всего в тушении огня участвуют 80 единиц техники. Также возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Ранее мы сообщали, что в Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами.

Видео: МЧС России