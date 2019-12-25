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Турецкий министр назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть С-400
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Турецкий министр назвал "умственно отсталыми" призывающих вернуть С-400

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Сулейман Сойлу не видит необходимости ставить национальную систему безопасности Турции под угрозу.

Турецкий министр внутренних дел назвал "умственно отсталыми" тех, кто призывает вернуть С-400. Такое заявление чиновника разместил местный портал Haberler. Сулейман Сойлу прокомментировал призыв отдельных граждан вернуть зенитные ракетные системы России из-за ситуации на Украине. По мнению эксперта, такие инициативы являются "полным идиотизмом", так как они наносят ущерб национальной защитной системе.

Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги: "Давайте вернем С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые".

Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Турция отказалась пропускать три корабля РФ по конвенции Монтрё.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: зрк, мвд, с-400, сулейман сойлу, триумф, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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