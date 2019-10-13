Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

Еще один город сдался под боевой мощью Турции и свободной армии Сирии.

Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии. Об этом сообщило издание Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление Минобороны Турции. Данные приведены агентством ТАСС в России.

Вооруженную операцию провели совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Сейчас бойцы продолжают обеспечивать безопасность в районе Эт-Телль-эль-Абьяд.

Напомним,что Сулук находится в 10 километрах от турецко-сирийской границы. Вчера, 12 октября турецкие подразделения установили контроль в регионе. Они захватили город Рас-эль-Айн. Этот населенный пункт считается одной из ключевых целей для военных.

Ранее Piter.tv писал о том, что WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии.

Видео: YouTube/ BBC News, Sky News Australia