Турецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Об успехе испытаний в соцсетях сообщил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

Турецкий ученый, профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара 5 апреля заявил на своей странице в соцсети Twitter об успешном испытании вакцины от коронавируса COVID-19 на животных.

Специалист рассказал в соцсетях, что вакцина от коронавируса, которую ввели животным при помощи микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ. У них начали вырабатываться антитела. Ученый отметил, что сейчас пришло время проверить, сможет ли вакцина защитить людей.

Ранее мы сообщали о том, что в России испытания вакцины от коронавируса на людях может начаться к июню 2020 года. В настоящее время ее испытывают на животных – мышах, хорьках и низших приматах.

Фото: Pixabay, скриншот Twitter / Ates Kara