данные приведены по итогам закрытия торгов.

Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. В результате сейчас курс американской валюты впервые преодолел планку в 36 лир. Соответствующая информация появилась по результатам данных торгов. Днем 3 февраля 2025 года курс доллара США к местной валюте подскакивал до 36,0015 лиры. Однако уже к 14:26 дня по московскому времени незначительно откатился — до 35,9931 лиры (рост зафиксирован на уровне 0,83 процента). Накануне на закрытии торгов доллар торговался на уровне 35,6977 турецкой лиры.

Напомним, что доллар США постоянно дорожал к лире с июня 2024 года. Подобная тенденция продолжилась и в первый торговый день февраля 2025 года. По информации от местного национального Института статистики (TÜİK), в январе текущего года годовая инфляция в Турции составила 42,12 процента. Показатель оказался выше экспертного и ожидаемого прогноза в 41,25 процента. Дополнительно доллар растет и по отношению к остальным мировым валютам. Этот сценарй стал возможен из-за торговой политики со стороны Вашингтона. Ранее лидер Белого дома Дональд Трамп ввел торговые пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. Указы Трампа предусматривают и повышение ставок в том случае, если какая-либо страна введет на пошлины ответные меры.

В Турции грузовик слетел с моста, три человека погиблию

Фото: pxhere.com