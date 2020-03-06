Она началась как ответ на гибель турецкого военного.

Турция заявляет о "нейтрализации" более 20 сирийских военных в Идлибе. Накануне там был убит 21 военный армии Сирии. Об этом рассказало агентство Anadolu со ссылкой на минобороны Турции.

"Нейтрализация" сирийских началась как ответ на гибель турецкого военного 5 марта. Накануне в Идлибе в ночь с 4 на 5 марта из-за обстрела якобы со стороны сирийцев погибли два турецких солдата.

В ответ в 16:00 по местному времени 5 марта Турция открыла огонь по военным САР. Уничтожены две гаубицы и две ракетные установки армии Сирии.

В тот же день в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсуждали обострившуюся ситуацию в Идлибе.

Ранее обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось ровно 18 минут.