Серакиб в провинции Идлиба ночью обстреляли.

Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось ровно 18 минут. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Президент Турции заявил, что с полуночи организован режим прекращения огня. Такую гарантию политик дал во время личной встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Однако уже спустя несколько минут по стратегически важному городу Серакибу нанесли удар. Предположительно огонь велся при помощи минометов и другой артиллерии. На данный момент неизвестно, были ли в зоне конфликта турецкие военные. В зоне присутствует российская армия, которая защищает город от нападения. В России напоминают, что гибель солдат из РФ приведет к резкому ответу.

На данный момент Анкара не прокомментировала срыв договоренностей по Идлибу.

Ранее сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90.

Видео: YouTube/

