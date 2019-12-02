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Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

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Танк вернулся под управление правительственных войск Асада.

Сирийская армия вернула себе танк Т-90, захваченный протурецкими боевиками в начале февраля. Об этом завил через Twitter блогер-журналист с ником Serge. Он запечатлел на кадрах, как боевая машина стоит около полуразрушенного здания. Армия Асада отбила танк после того, как террористы отступили от Серакиба в Идлибе.

Напомним, что боевики пытались выдать любой подбитый ими танк за современный Т-90. За это членам военных формирований полагается дополнительная премия. Однако в большинстве заснятых роликов определить модель подбитых танков невозможно.

Ранее в сирийском городе Серакиб прекратились боестолкновения.

Видео и фото: Twitter/Serge, Zinvor, YouTube/AiirSource Military

Теги: т-90, танк
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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