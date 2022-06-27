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Турция заявила о готовности к новой военной операции в Сирии

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По данным СМИ, новые боевые действия пройдут в четырех регионах страны.

Турция готова к проведению новой военной операции на севере Сирии. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Haberturk.

По его словам, в прошлые разы на Анкару оказывали давление. Однако Калын отметил, что турецкие власти исходили из своих национальных интересов. По данным СМИ, новые боевые действия пройдут в четырех регионах Сирии.

Наш президент сказал очень точно, операция может начаться в любой момент. Мы к ней готовы.

Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции

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Видео: YouTube / Habertürk TV

Теги: военная операция, ибрагим калын, сирия, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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