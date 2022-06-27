В Турции заявили о закономерности действий России на Украине

В новом порядке "сверхдержава" находится на вершине пирамиды, под которой располагаются пять-шесть "великих сил".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о закономерности действий России на Украине. Об этом он сказал в интервью Haberturk.

По словам Калына, в новом порядке "сверхдержава" находится на вершине пирамиды, под которой располагаются пять-шесть "великих сил". К ним от отнес Россию, Китай, Англию, Францию и Германию. Представитель турецкого лидера отметил, что Россия предложила пересмотреть нынешние условия из-за сомнений в балансе пирамиды, а те, кто хотели подавить пытающихся выбраться снизу, предложили выбрать путь конфликта.

Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью. Это и действия Запада, и расширение НАТО. Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции

Ранее Блинкен заявил, что Штаты поддержат любые дипломатические решения конфликта на Украине.

Видео: YouTube / Habertürk TV