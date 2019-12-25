Блинкен: Штаты поддержат любые дипломатические решения конфликта на Украине

Госсекретарь США одновременно с этим призвал оказывать военную помощь Киеву.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что власти страны поддержат любые дипломатические решения конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский руководитель внешнеполитического ведомства сделал в рамках пресс-конференции в Берлине, выступая совместно с министром по иностранным делам Германии Анналеной Бербок.

Мы готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение, однако считаем, что Россия не продемонстрировала какого-либо интереса к этому. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американский чиновник и представитель Госдепа США подтвердил СМИ, что Вашингтон продолжит обсуждать стратегию мирного урегулирования украинского конфликта с международными союзниками и партнерами. Параллельно с этой деятельностью США планируют укреплять обороноспособность украинской армии ради того, чтобы за столом переговоров позиции киевского режима были сильнее.

Блинкен: россияне почувствуют эффект санкций в повседневности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State