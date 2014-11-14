Блинкен: россияне почувствуют эффект санкций в повседневности

Госдеп США высказался о том, что ограничения Запада создадут в РФ экономический коллапс.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что россияне почувствуют эффект санкций в повседневности. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Берлине сделал руководитель американского внешнеполитического ведомства. Чиновник полагает, что коллективный Запад стремится как можно сильнее ужесточить антироссийские санкции ради того, чтобы добиться более скорого прекращения страной проведения специальной военной операции на Украине. По прогнозам Конгресса США, за текущий год ВВП России должен сократиться на 10-15%.

Москва пока предотвращает экономический коллапс, принимая чрезвычайные меры для поддержки своей валюты. Но эти методы нежизнеспособны, поскольку начинает в полной мере сказываться эффект от торговых ограничений. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава Госдепа США уверен в том, что страны Запада увеличивают издержки для России для более быстрого прекращения украинского кризиса путем введения беспрецедентных санкций и экспортных ограничений.

Блинкен: США с союзниками продолжают искать пути решения проблемы вывоза зерна с Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State