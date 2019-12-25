Госсекретарь США напомнил о продовольственном кризисе в мире.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен: США с союзниками продолжают искать пути решения проблемы вывоза зерна с Украины. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции в Берлине с министром по иностранным делам ФРГ Анналеной Бербок.

Мы совместно работаем над тем, чтобы получить возможность вывозить как можно больший объем зерна с территории Украины. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США уточнили, что тема продовольственной безопасности остается серьезной мировой проблемой. Энтони Блинкен рассказал, что количество людей, страдающих от нехватки продуктов питания, выросло со 100 млн до 160 млн за последние три-четыре года. Из-за украинского кризиса к этим 160 миллионам человек добавились еще порядка 40-50 миллионов. Проблему Вашингтон будет обсуждать на саммите G7, который запланирован 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State