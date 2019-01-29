В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС

В "Роснефти" прокомментировали обвинение американской стороны в поставках иранской нефти на территорию Евросоюза. Соответствующее заявление сделал глава компании Игорь Сечин, выступая на профильной сессии, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт находит высказывания Госдепа неправомерными и голословными.
Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США.
Игорь Сечин, глава "Роснефти"
Напомним, что в конце мая 2022 года государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти, а также отмывать доходы. Представитель пресс-службы "Роснефти" Михаил Леонтьев указал на то, что компания намерена обратиться в суд с иском против Минфина США.
Сечин: санкции против РФ покончили с "зеленым переходом" в мире.
Фото и видео: ПМЭФ
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