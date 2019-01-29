В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС

Игорь Сечин рассказал о том, что за российскую компанию заступился МИД РФ.

В "Роснефти" прокомментировали обвинение американской стороны в поставках иранской нефти на территорию Евросоюза. Соответствующее заявление сделал глава компании Игорь Сечин, выступая на профильной сессии, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт находит высказывания Госдепа неправомерными и голословными.

Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Напомним, что в конце мая 2022 года государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти, а также отмывать доходы. Представитель пресс-службы "Роснефти" Михаил Леонтьев указал на то, что компания намерена обратиться в суд с иском против Минфина США.

Сечин: санкции против РФ покончили с "зеленым переходом" в мире.

Фото и видео: ПМЭФ