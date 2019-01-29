Сечин: санкции против РФ покончили с "зеленым переходом" в мире

Глава "Роснефти" считает, что Запад нашел более грубые методы манипулирования рынком энергоресурсов.

Президент "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что западные антироссийские санкции навсегда покончили с "зеленым переходом" в экономике и энергетике в мире. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления с докладом на сессии, проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума.

По сути, покончили с "зеленым переходом". Остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов, взамен российских. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

По словам специалиста, "зеленый переход" больше не нужен Западным странам как способ манипулирования энергетическим рынком при доступности альтернативных, более грубых и радикальных подходов. В частности, Игорь Сечин отметил, что говорит о хищении чужого имущества с применением насилия (статья 262 "Разбой").

Сечин рассказал, кто больше всего пострадает от роста цен на энергоносители в мире.

Фото и видео: ПМЭФ