Сечин рассказал, кто больше всего пострадает от роста цен на энергоносители в мире

Глава "Роснефти" уверен, что нельзя полностью заменить российские энергоресрусы.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, кто больше всего пострадает от роста цен на энергетические носители в мире. По мнению специалиста, крупнейшие производители сжиженного природного газа не смогут настолько нарастить добычу ресурсов, чтобы заместить собой российские поставки в европейский регион. В результате стоимость ударит по карманам сталелитейщиков и производителей удобрений. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Европа и остальной мир имеют повод для беспокойства. Резко нарастить добычу газа не могут даже такие крупнейшие производители СПГ, как Австралия, Катар и США. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт считает, что Вашингтон способен нарастить добычу газа только на 10% от необходимого объема. Европе придется перекупать СПГ с других мировых рынков, провоцируя рост стоимости на ресурсы. По словам Игоря Сечина, рост стоимости на топливо скажется на катастрофическом ухудшении экономических условий для предприятий, потому что без российского газа поддержание непрерывного цикла выплавки стали невозможно.

В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС.

Фото и видео: ПМЭФ