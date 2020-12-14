Турция ввела комендантский час на новогодние праздники

В Турции с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час.

В Турции с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час. Как уточнил президент страны Тайип Эрдоган, решение было принято на заседании правительства.

Ранее в Турции работу приостановили бассейны, спортзалы, сауны, бассейны. В торговые центры можно пройти только по цифровому коду.

В будни с 21:00 до 5:00, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час. Рестораны и кафе будут только обслуживать на вынос.

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Видео: Youtube/Haber Lütfen