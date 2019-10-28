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В 2020 году Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

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Сбор будут платить не туристы, а местные мотели, гостиницы, кемпинги.

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать "налог на проживание" туристов в отелях. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Однако, сбор будут платить не туристы, а местные мотели, гостиницы, кемпинги. Налог будет взиматься за размещение, за SPA, бассейн, питание, развлечения. Сумма сбора сумма будет составлять 1% от стоимости всех услуг, оказанных туристам. С начала 2021 года ставка может вырасти до 2%.

Появились подробности о состоянии петербурженки, впавшей в кому в Турции.

Видео: Youtube/ Okyanus Askin

Теги: налог, туристы, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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