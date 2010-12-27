Появились подробности о состоянии петербурженки, впавшей в кому в Турции

Друзья пытаются добиться для Киры эвакуации в Россию.

Родственники и друзья попавшей в кому на территории Турции петербурженки планируют перевезти ее в Россию. Они создали группу в социальной сети, в которой рассказывают о состоянии Киры. Родственники и друзья попавшей в беду девушки надеются, что к ситуации подключатся чиновники, дипломаты, страховщики и юристы. На данный момент также разыскиваются нейрохирурги и неврологи, которые смогли бы помочь пациентке. Дома ее ждут в первую очередь маленькая дочь и мама

Напомним, что трагедия произошла 17 октября. Еще 16 числа Кира была в отличном состоянии, но после ее неожиданно подкосило. По словам мамы 31-летней пострадавшей, она проснулась с перекошенным лицом. Об этом сообщили 78.ru

Ничто не предвещало ничего плохого. Утром просыпаюсь - она лежит, лицо перекошено, глаз тоже, полный рот будто чего-то набито вспоминает мать пострадавшей

Галина Шиловская (мать Киры) объяснила, что проблемы начались на четвертый день пребывания на курорте в Анталье. У ее дочери пошла пена изо рта. Из-за этого местный врач предположил, что у Киры началась эпилепсия. Ее забрала бригада скорой помощи. Когда родственники приехали в больницу, то пациентку уже подключили ко всем аппаратам, а сама Кира была без сознания.

Сейчас матери Киры помогает давняя подруга семьи. Вместе с пострадавшей Юлия работала с 2007 по 2017 год. Россиянка оформляет доверенность, чтобы защищать интересы подруги в Турции. Также она пытается добиться эвакуации пациентки в Россию. Заявка уже направлена в Минздрав. По словам Галины Шиловской, врачи полагают, что у ее дочери произошел инфаркт головного мозга. Однако эти сведения еще не подтверждены специалистами.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию.

Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru

