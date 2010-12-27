Петербурженка впала в кому после инфаркта в Турции

Турецкие врачи не хотят передавать пациентку в Россию.

Петербурженка Кира Шиловская впала в кому, после того, как получила инсульт на турецком курорте Анталья. Об этом сообщила в социальных сетях ее подруга Анастасия Занегина.

"Наша коллега, подруга, прекрасный человек Кира находится в крайне тяжелом состоянии. На отдыхе в Турции у неё случился инсульт, сейчас она в коме...", - сообщила Анастасия в "ВКонтакте".

Последние дни она находится без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основной трагедией для родственников и друзей стало полное неведение о текущем состоянии Киры. Турецкие врачи отказываются передавать пациентку в Россию.

"Неделю назад такой же случай произошел с женщиной из свердловской области. Я связывалась с ее родственниками, не могу выложить детали разговора, но нам сказали, что срочно Киру надо вывозить. Это же сказал и человек из Турции, который в курсе всех событий...", - сообщили в группе социальной сети.

Сейчас в группе ВКонтакте ищут квалифицированных врачей, в частности хирургов и неврологов, которые смогут помочь петербурженке.

Ранее мы сообщали,что в Петербурге две недели лечили школьника с инсультом от менингита.

Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru