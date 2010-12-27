В Петербурге врачи две недели лечили школьника с инсультом от менингита

Тело молодого человека в крови и пене нашли спустя день после выписки.

Вечером 2 октября в квартире многоэтажки на Привокзальной площади в Мурино нашли тело 15-летнего школьника. Ребенка 30 сентября выписали из клиники, где он проходил двухнедельное лечение от менингита. Причиной смерти стал разрыв аорты. Об этом пишет 47news.

Юноша пожаловался на головные боли вечером 14 сентября и описал их так: "Как будто сильно ударили". На следующий день его госпитализировали в клинику на Профессора Попова, где поставили диагноз "Серозный менингит неустановленной этиологии". На протяжении двух недель школьнику делали пункции и МРТ, кололи лекарства. Медики отмечали положительную динамику на фоне проводимой терапии.

1 октября школьника выписали, не смотря на то, что он по-прежнему жаловался на головные боли. Врачи рекомендовали две недели побыть дома, пить витамины и дали освобождение от физкультуры на полгода.

Вечером 2 октября родители вернулись домой и обнаружили тело сына. Они рассказали, что все было забрызгано кровью и пеной. "Он долго и мучительно умирал. Совсем один. Вы понимаете?", - рассказала мать мальчика.

Причиной смерти, по словам судмедэксперта, стал разрыв аорты. После случившегося близкие предположили, что две недели назад, когда мальчику стало плохо, он перенес инсульт, однако не получал в клинике нужного лечения.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Максимальные санкции предполагают лишение свободы до трех лет.

Фото: Piter.TV