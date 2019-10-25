Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

Туроператоры начали реализовывать путевки на летний сезон 2020 года в Турцию.

В АТОР сообщили, что туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года. Сейчас купить путевку в теплую страну можно по самой привлекательной цене,

Чем ближе дата заезда, тем больше придется платить отдыхающим. На данный момент скидки крупных операторов достигают 50% и будут таковыми до конца октября или середины ноября. Из-за раннего бронирования на летний период спрос у путешественников вырастет на треть.

Напомним, что в 2018 году возможность купить летний тур в Турцию на 2019 год появилась у туристов только в ноябре. Чаще всего причиной ранней покупки становиться не дешевизна, а гарантированная возможность поехать в страну в выбранное время.

В целом, люди все чаще заранее бронируют Турцию не из-за цены продукта, а именно из-за гарантии наличия мест в нужном объекте размещения: в сезон их просто может не быть прокомментировали в АТОР

Наибольшей популярностью пользуются туры на 10-11 дней. Средняя стоимость такой путевки составит в 45-50 тысяч рублей на каждого человека. Летом 2020 года стоимость номеров по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году вырастет от 5 до 15 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что туроператоры стали отменять экскурсии в Барселоне из-за уличных протестов.

Фото: Pixabay.com

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