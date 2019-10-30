Турция пристыдила США за признание геноцида армян

В Анкаре заявили, что решения США о геноциде и санкциях подорвут отношения с Турцией. Об этом написали "РИА Новости". Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции пояснил, что такие постановления напрямую вредят отношениям Анкары и Вашингтона. Об этом Фахреттин Алтун написал в Twitter.
Ранее американская палата Конгресса признала, что в 1915 году в Османской империи был геноцид. По мнению турецких политиков, заявление напрямую противоречит стратегическим отношениям стран. В Администрации президента добавили, что постановление вредит связям Анкары и Вашингтона.
Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут нести ответственность
заявили дипломаты
Напомним, что за признание геноцида выступили 255 конгрессмена, против высказались 191 человек. В Турции считают, что США политизируют историю для выполнения своих личных задач. Действия политиков из Конгресса они назвали неприемлемыми.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн рублей.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/A Haber
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