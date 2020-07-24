Турция в июне увеличила на 46% экспорт товаров в Россию

Местные аналитики прогнозируют выход страны в лидеры по экспорту в Россию.

Турция в июне текущего года увеличила на 46 процентов экспорт товаров в Россию. Об этом журналистам рассказали представители местного Института по статистике. Они уточнили, что взяли данные по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По сравнению с предыдущим месяцем 2022 года (июнем) уровень экспорта товаров увеличился на 52%.

Таким образом, за июнь турецкие партнеры заработали около 791,4 миллиона долларов. В мае же показатели турецкой стороны достигли 518,8 миллиона. Среди наиболее популярных экспортных товаров заявлены фрукты и орехи. Этих видов товаров в Россию турки завезли на 168 миллионов долларов. Серьезно наращиваются объемы поставляемых автомобилей, оборудования и комплектующих к ним.

Аналитики считают, что если европейские страны продолжат сокращать поставки товаров из-за вводимого антироссийского санкционного давления, то Анкара сможет выйти на четвертое или пятое место в рейтинге крупнейших стран-экспортеров в Россию. По этому показателю страна уступит только КНР Белоруссии, ФРГ и Казахстану.

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