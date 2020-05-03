МИД Турции: некоторые страны препятствовали заключению зерновой сделки, чтобы навредить РФ

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам из местного телеканала TV100 о том, что ряд стран препятствовали подписанию международных соглашений о поставках зерна с территории Украины. Чиновник уточнил, что продовольственный кризис эти государства планировали использовать для ослабления Москвы.

Есть страны, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем больше продлится война, тем больше ослабнет Россия. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр по иностранным делам объяснил, что Анкара продолжит прилагать всевозможные усилия для мирного урегулирования украинского кризиса. Этому способствуют договоренности по проблеме транспортировки зерна, которые были достигнуты в Стамбуле. В частности, откроется путь для прекращения огня. Мевлют Чавушоглу уверен в том, что военные действия на Украине завершатся за столом переговоров.

Чавушоглу: Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии.

Фото и видео: YouTube / TV100