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Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

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Погибли 29 человек, еще 39 ранены.

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе. 29 военнослужащих погибли после авиаудара правительственных сил Сирии. Нападение совершено на конвой около Джебель-аз-Завия. Российская сторона не сообщила туркам об атаке. Об этом заявил глава провинции Хатай Рахми Доган в интервью NTV.Эксперт добавил, что еще 36 человека ранили. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что 28 февраля силы Анкары нанесли ответный удар по позициям противника в Идлибе.

Ранее Эрдоган заявил, что для Турции события в Идлибе развиваются позитивно.

Видео: YouTube/Al Jazeera English

Теги: идлиб, турция
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии,

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