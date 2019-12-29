Эрдоган заявил, что для Турции события в Идлибе развиваются позитивно

По мнению президента Турции, Анкара выходит победителем из боевых столкновений с Сирией в данной области.
- У нас трое погибших, но у сирийского режима потери большие, - посчитал Эрдоган.
Он добавил, что Турция продолжает переговоры с Россией по сирийскому вопросу.
Глава турецкого государства считает, что турецкие военные действуют в Идлибе на основе соглашения c Сирией. Его заключили в Адане в 1998 году.
Ранее Эрдоган заявил, что не получил от США ПВО Patriot для операции в Идлибе.
YouTube / Guardian News
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