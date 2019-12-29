Эрдоган заявил, что для Турции события в Идлибе развиваются позитивно

У них меньше погибших

По мнению президента Турции, Анкара выходит победителем из боевых столкновений с Сирией в данной области.

- У нас трое погибших, но у сирийского режима потери большие, - посчитал Эрдоган.

Он добавил, что Турция продолжает переговоры с Россией по сирийскому вопросу.

Глава турецкого государства считает, что турецкие военные действуют в Идлибе на основе соглашения c Сирией. Его заключили в Адане в 1998 году.

Ранее Эрдоган заявил, что не получил от США ПВО Patriot для операции в Идлибе.

YouTube / Guardian News