  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:00
40
lesjasap
Код вставки плеера

Эрдоган заявил, что не получил от США ПВО Patriot для операции в Идлибе

0 0

У Вашингтона нет ПВО для Турции на данный момент.

Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом. Однако Турция рассчитывает еще раз обсудить этот вопрос с зарубежными коллегами. Об этом спикер рассказал в интервью журналистам из телеканала NTV.

Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом

прокомментировал политик

Эрдоган заметил, что у Вашингтона нет свободных систем ПВО Patriot, которые они могли бы передать Анкаре. Ранее глава Турции еще раз напомнил о готовности начать военную операцию на севере Сирии. Он призвал  Владимира Путина оказать влияние на Башара Асада и его режим. Пока переговоры с коллегами по Идлибу  Эрдоган находит неэффективными.

Ранее США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции.

Видео: YouTube/
 

Теги: patriot, идлиб, реджеп тайип эрдоган, сша, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии