Эрдоган заявил, что не получил от США ПВО Patriot для операции в Идлибе

У Вашингтона нет ПВО для Турции на данный момент.

Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом. Однако Турция рассчитывает еще раз обсудить этот вопрос с зарубежными коллегами. Об этом спикер рассказал в интервью журналистам из телеканала NTV.

Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом прокомментировал политик

Эрдоган заметил, что у Вашингтона нет свободных систем ПВО Patriot, которые они могли бы передать Анкаре. Ранее глава Турции еще раз напомнил о готовности начать военную операцию на севере Сирии. Он призвал Владимира Путина оказать влияние на Башара Асада и его режим. Пока переговоры с коллегами по Идлибу Эрдоган находит неэффективными.

Ранее США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции.

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