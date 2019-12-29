Эрдоган заявил, что не получил от США ПВО Patriot для операции в Идлибе

Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом. Однако Турция рассчитывает еще раз обсудить этот вопрос с зарубежными коллегами. Об этом спикер рассказал в интервью журналистам из телеканала NTV.
Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом
прокомментировал политик
Эрдоган заметил, что у Вашингтона нет свободных систем ПВО Patriot, которые они могли бы передать Анкаре. Ранее глава Турции еще раз напомнил о готовности начать военную операцию на севере Сирии. Он призвал Владимира Путина оказать влияние на Башара Асада и его режим. Пока переговоры с коллегами по Идлибу Эрдоган находит неэффективными.
Ранее США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции.
Видео: YouTube/
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