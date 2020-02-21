В Белом доме рассматривают запрос Анкары.

США не приняли решение по вопросу поставки Patriot Турции. Об этом сообщили представители Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне. Чиновники в курсе того, что Анкара направила соответствующий запрос. Однако на данный момент вопрос еще изучается.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США может поддержать военных. Поставка ЗРК важна в условиях, которые разворачиваются в сирийском Идлибе. Напомним, что стороны несколько лет ведут переговоры по Patriot, но результата до сих пор нет. Ранее Эрдогану пришлось закупить несколько комплексов С-400 у России, чтобы покрыть потребности в обороне.

Ранее Турция захотела купить у США систему ПРО Patriot.

Видео: YouTube/BBC News Türkçe, VOA News