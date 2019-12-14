Турция захотела купить у США систему ПРО Patriot

Анкара предложила Вашингтону продать Турции американские системы ПРО Patriot. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам Турция в данный момент ожидает ответа США. Он выразил надежду, что Вашингтон все еще остается их союзниками, а они по-прежнему остаются союзниками Анкары.
Конфликт между странами разразился на фоне закупкой турками российской ЗРК С-400. Чавушоглу отметил, что предложение РФ было выгодным, и решение турецкой стороны уже сделано.
Видео: YouTube / ЭКСПАНСИЯ
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