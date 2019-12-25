С 15 марта Турция введет обязательные электронные анкеты для всех въезжающих

Анкета находится на сайте турецкого Минздрава.

С 15 марта изменятся правила въезда в Турцию. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Royal Flight, новые распоряжения опубликовало турецкое Министерство здравоохранения.

Известно, что на всех рейсах в Турцию, кроме транзитных, отменяется требование по заполнению бумажной анкеты COVID. На транзитных пока остается необходимость в заполнении анкеты на борту самолета. Вместо этого с 15 марта для граждан всех стран, в том числе самой Турции, вводится требование заполнения электронной анкеты за 72 часа до прилета в Турцию – анкета находится на сайте Минздрава страны. Заполненную анкету нужно распечатать или скачать на мобильное устройство, чтобы потом показать ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты пассажиров не пустят на борт.

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