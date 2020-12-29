Вылеты в данные страны будут осуществляться из восьми регионов.

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Самолёты будут вылетать из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром. цитата из заявления оперштаба

Отмечается, что вылеты в данные страны будут осуществляться из восьми регионов.

Ранее мы писали, что в Петербург из Барнаула запустят прямые авиарейсы. Рейсы будут осуществляться на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров четыре раза в неделю.

Фото: pixabay.com