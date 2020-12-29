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Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Сегодня, 21:36
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matveyvn

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

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Вылеты в данные страны будут осуществляться из восьми регионов.

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Самолёты будут вылетать из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией и Сингапуром.

цитата из заявления оперштаба

Отмечается, что вылеты в данные страны будут осуществляться из восьми регионов.

Ранее мы писали, что в Петербург из Барнаула запустят прямые авиарейсы. Рейсы будут осуществляться на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров четыре раза в неделю.

Фото: pixabay.com

Теги: авиаперелеты, греция, сингапур
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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