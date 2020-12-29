В Петербург из Барнаула запустят прямые авиарейсы

Первые перелеты намечены на 24 апреля.

В Петербург откроются первые прямые рейсы из Барнаула, организатором перелетов выступила компания Nordwind. Как сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта, начало полетов намечено на 24 апреля 2021 года.

Рейсы будут осуществляться на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров четыре раза в неделю, по два раза в каждую из сторон. Вылетать из Петербурга самолеты будут в 22.30 по вторникам и пятницам, прилетать в Барнаул в 6.45 на следующие сутки. Вылет из Барнаула запланирован на среды и субботы в 8.30, прибытие в Пулково рассчитано на 9.10. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Тем временем, в Петербурге стартовали поездки первых "Лыжных стрел".

Фото: Piter.TV