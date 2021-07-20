Турция рассматривает возможность закрытия границ из-за штамма "Дельта"

В воскресенье, 18 июля, Минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте заболевших COVID-19 – 7 680 случаев.

Власти Турции рассматривают возможность закрытия границ из-за штамма "Дельта". Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

Так, например, 16 апреля зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости с начала пандемии коронавируса – 63 082 случая. В июне-июле показатель снизился до 5-7 тыс. человек. Затем Турция полностью отменила комендантский час. Однако, на прошлых выходных ситуация обострилась. Втрое увеличилось число людей, у которых выявили новый штамм "Дельта" - 750 пациентов. Власти напомнили, что вакцинация является основным приоритетом страны. По словам Эрсоя, если граждане начнут охотнее ставить прививки, то Турция полностью вернется к нормальной жизни.

Министр заверил, что "пока все идет хорошо". Турция ожидает 25 млн туристов, которые принесут доход в размере $20 млрд. Эрсой не исключает, что страна встретит 30 млн туристов и $23 млрд дохода.

Ранее мы сообщили, что Qatar Airways возобновляет рейсы в Доху из Пулково.

Видео:CNN TÜRK