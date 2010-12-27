Сейчас ни России, ни США не удалось достаточно отогнать курдов от сирийско-турецкой границы.

Турция пригрозила возобновлением военной операции в Сирии. В МИД страны заявили, что Анкара готова вернуть "Источник мира", если договоренности не будут реализованы. Слова главы ведомства Мевлюта Чавушоглу приведены в издании Yeni Safak.

России и Америке напомнили о необходимых мерах, которые военные должны были помочь обеспечить. Основным условием было то, что курдские формирования отведут свои силы от границы.

Если территории не будут очищены, то мы вновь начнем операцию заметили политики

На данный момент в Турции считают, что обе страны не сделали "необходимых шагов" к достижению цели. Задачей властей является избавление от угрозы терроризма.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400.

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