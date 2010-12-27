Турция может возобновить военную операцию в Сирии

Страна предъявила к России претензии.

Турция пригрозила продолжить военную операцию в Сирии, если Россия и США не будут выполнять соглашения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя МИД страны Хами Аксой. Страна отказалась выводить войска из Сирии, пока не освободят безопасную территорию от террористов.

В МИДе страны отметили, что в очищенные от боевиков районы добровольно вернулись уже 370 тысяч беженцев. Сирийский вопрос обсудят 8 января на встрече в Стамбуле российский и турецкий президенты. Еще в ноябре министр иностранных дел Турции заявлял, что Анкара может возобновить операцию "Источник мира" в том случае, если Россия и Америка не отведут от границы курдские формирования.

В ответ на это заявление представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что оно противоречит разрешению конфликта. Конашенков отметил, что Россия уже выполнила и продолжает выполнять положения меморандума от 22 октября. Согласно этому документу Россия и Турция должны совместно действовать в отношении урегулирования конфликта на северо-востоке Сирии.

Ранее Украина потребовала от России соблюдать условия Будапештского меморандума.