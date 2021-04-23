Турция опубликовала видео уничтожения ЗРПК "Панцирь-С" новым беспилотником AKINCI

Roketsan завершает разработку Bayraktar AKINCI.

Турция опубликовала видео уничтожения ЗРПК "Панцирь-С" новым беспилотником Bayraktar AKINCI. Об этом рассказали журналисты из издания "военное обозрение". Ролик размещен в социальных сетях местной компании Roketsan, занимающейся производством вооружения.

Специалисты уточнили, что ролик изготовлен при помощи компьютерных технологий и графики. В кадре новый турецкий дрон ликвидирует российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. При помощи монтажа разработчики показывают потенциальным покупателям работу "умных" боеприпасов семейства МАМ. Данное оружие способно ликвидировать морские и наземные цели, включая бронированную технику.

В настоящее время компания уже успешно испытала боеприпасы.

МИД Турции: продажа беспилотников Украине не направлена против России.

Видео: YouTube / Ersin TURAN