МИД Турции: продажа беспилотников Украине не направлена против России. Такое заявление министр Мевлют Чавушоглу сделал в эфире местного телеканала Haber Turk. Чиновник уточнил, что Анкара реализует Киеву боевые дроны Bayraktar без выдвижения предварительных условий.
Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у нее С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Напомним, что ранее стало известно о том, что Украина договорилась с турецким производителем Bayraktar TB2 о закупке партии беспилотников. В тот же день очевидцы заметили один из БПЛА в воздушном пространстве. Предположительно, аппарат был поставлен Киеву заранее. Чавушоглу в очередной раз подтвердил намерение властей вести переговоры с Москвой о приобретении второго полка зенитных ракетных систем С-400.
В МИД Турции заявили, что не поддерживают ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной.
Фото: Pixabay.com
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