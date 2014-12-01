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В МИД Турции заявили, что не поддерживают ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной
Сегодня, 12:29
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phil_k

В МИД Турции заявили, что не поддерживают ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной

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Турция надеется на мирное разрешение конфликта в Донбассе.

Турция объявила о своем нейтралитете в кризисе между Россией и Украиной. Однако ее власти выразили желание оказать дипломатическую поддержку по его разрешению. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что, несмотря на минские договоренности, проблемы в Донбассе все еще существуют. Чавушоглу предложил разрешить этот конфликт мирным путем.

Турция поддерживает территориальную целостность любой страны - Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. 

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Он заявил, что данном конфликте Турция не поддерживает ни одну сторону.  По словам Чаушоглу, политика его страны "ясна по всем проблемам, в том числе по Крыму".

Ранее генерал ВСУ назвал условие, при котором украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе.

Фото: pixabay.com
 

Теги: конфликт в донбассе, мевлют чавушоглу, россия, украина
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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