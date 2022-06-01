Турция не получила конкретных предложений по проблеме вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил об обеспокоенности Анкары из-за расширения НАТО двумя странами.

Турция не получила конкретных предложений по урегулирования проблемы вступления Швеции и Финляндии в состав стран-членов НАТО. Соответствующее заявление глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сделал, выступая перед местным парламентом. Политик заметил, что Анкара по-прежнему обеспокоена ситуацией и открыто выступает против принятия этих стран в Североатлантический альянс.

…Из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений. НАТО - это организация безопасности, а не по поддержке террористических организаций. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

По мнению Эрдогана, Швеция и Финляндия совместно с правоохранителями из Франции, Германии и Нидерландов защищают террористов из РПК. Турция не увидела от делегатов никаких документов, которые гарантируют урегулирование конфликта с Анкарой. Президент призвал не верить международным партнерам на слова, которые не подкреплены документальным образом.

В Турции заявили, что Греция нарушила статус демилитаризации островов в Эгейском море.

Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen

