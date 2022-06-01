Турция намерена провести новую операцию в районе Манбиджа и Телль-Рифата в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что действия ВС Турции направлены на борьбу с террористами.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную военную операцию на территории Сирии. С заявлением политик выступил перед депутатами в местном парламенте. Глава государства пояснил, что миссия будет реализована в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере страны. Армия выступит против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС). Эти движения Анкарой считаются террористическими организациями.

Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

По словам лидера страны, попытки узаконить деятельность террористов за счет смены названия организаций не приведут ни к чему. По словам Эрдогана, люди, которые выступают с подобными инициативами занимаются обманом самих себя, а не Турции.

Напомним, что с 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции. Они получили название "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".

Турция больше не будет проводить двусторонние переговоры с Грецией.

Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen