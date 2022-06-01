Турция больше не будет проводить двусторонние переговоры с Грецией

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Турции не по пути с Грецией.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара больше не будет проводить двусторонние переговоры с Афинами. Такой информацией глава государства поделился перед местными депутатами, выступая в парламенте. Политик пояснил, что страна разорвала соглашение с Грецией по организации заседания Стратегического совета, проводимого на высоком уровне.

Вы не извлекаете уроков из истории? Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге. У нас больше не будет двусторонних переговоров с ними. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер Турции полагает, что представители Конгресса США продвигают лобби греков-киприотов, которые выступают против Турции. Эрдоган добавил, что в Анкаре уже устали от действий американских сенаторов. Он добавил, что Турции не по пути с Грецией.

Турция не получила конкретных предложений по проблеме вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Haber Lütfen