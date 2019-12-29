Турция может парализовать Черноморский флот. Это произойдет, если Анкара перекроет движение по проливам Босфор и Дарданеллы. Это возможно на основании Конвенции Монтре о статусе проливов. Документ говорит о закрытии, если они находятся в непосредственной военной опасности. Об этом "Взгляду" сообщил адмирал и бывший командующий флотом Владимир Комоедов.
Если Турция проливы "задраит", то парализует все маршрутные сообщения России с Сирией
прокомментировал эксперт
Решение турецких властей может быть связано с обострением ситуации в Сирии. Однако стороны конфликта не заинтересованы в том, чтобы противостояние стало открытым и военным.
Ранее два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы.
Видео: YouTube/
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