Для этого Эрдогану нужно закрыть Босфор и Дарданеллы.

Турция может парализовать Черноморский флот. Это произойдет, если Анкара перекроет движение по проливам Босфор и Дарданеллы. Это возможно на основании Конвенции Монтре о статусе проливов. Документ говорит о закрытии, если они находятся в непосредственной военной опасности. Об этом "Взгляду" сообщил адмирал и бывший командующий флотом Владимир Комоедов.

Если Турция проливы "задраит", то парализует все маршрутные сообщения России с Сирией прокомментировал эксперт

Решение турецких властей может быть связано с обострением ситуации в Сирии. Однако стороны конфликта не заинтересованы в том, чтобы противостояние стало открытым и военным.

Ранее два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы.

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