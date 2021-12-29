Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений

Сенатор видит для Донбасса угрозу наступления со стороны Киева.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что Москва должна поддержать самопровозглашенные народные Донецкую и Луганскую республики поставками отдельных видов вооружений. Такую позицию сенатор высказал журналистам в эфире телеканала "Россия-24". Парламентарий призывает коллег к повышению уровня обороноспособности Донбасса перед лицом возможной агрессии со стороны Киева.

Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь для сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Андрей Турчак, сенатор РФ

Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем.

Фото: Госдума России