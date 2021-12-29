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Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений
Сегодня, 14:37
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Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений

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Сенатор видит для Донбасса угрозу наступления со стороны Киева.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что Москва должна поддержать самопровозглашенные народные Донецкую и Луганскую республики поставками отдельных видов вооружений. Такую позицию сенатор высказал журналистам в эфире телеканала "Россия-24". Парламентарий призывает коллег к повышению уровня обороноспособности Донбасса перед лицом возможной агрессии со стороны Киева.

Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь для сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.

Андрей Турчак, сенатор РФ

Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем.

Фото: Госдума России

Теги: андрей турчак, днр, донбасс, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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