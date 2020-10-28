Борт доставил пассажиров из Якутии в Новосибирск.

Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелет. Об этом рассказали в пресс-службе компании-перевозчика "Алроса". По данным представителей фирмы, борт доставил 140 пассажиров из города Мирный в Якутии до Новосибирска. Воздушное судно находилось под управлением "Алросы" с 2013 года, а до этого с 2002 года эксплуатировалось Мирнинским авиапредприятием.

За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты пресс-служба авиаперевозчика

Генеральный директор компании Андрей Гулов рассказал, что у самолета заканчивается действие сертификата летной годности. Самолет останется в аэропорту Толмачево в Новосибирске, пока не будет принято решение о его судьбе.

Напомним, что самолет Ту-154 разработан в конструкторском бюро Туполева. Впервые он полетел 3 октября 1968 года, а эксплуатация борта началась в феврале 1972 года.

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Видео: YT / РИА Новости