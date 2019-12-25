"Алроса" представила в Петербурге редкий розовый бриллиант за 56 млн рублей

Алмазодобывающая компания "Алроса" представила в Петербурге уникальную коллекцию Alrosa Diamond Exclusive. Как сообщает пресс-служба компании, центральным экспонатом стал бриллиант насыщенного розового цвета (Vivid Pink) стоимостью 56 млн рублей.

Мероприятие проходит с 21 по 23 апреля и включает демонстрацию 190 драгоценных камней общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Среди главных новинок — пара камней, выставленных впервые: розовый бриллиант огранки "кушон" весом 1,07 карата (ценочная стоимость — 56 млн рублей) и желтый бриллиант огранки "кушон" весом 5 карат (оценочная стоимость — более 20 млн рублей).

Показы Alrosa Diamond Exclusive традиционно привлекают инвесторов и коллекционеров, предлагая камни инвестиционного класса с высокими характеристиками цвета и чистоты, а также редкие бриллианты фантазийных оттенков.

